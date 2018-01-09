В Украину прибыло первое в этом году судно с африканским углем

В морской торговый порт "Южный" (Одесская область) из Южной Африканской Республики прибыло первое в 2018 году судно с энергетическим углем для компании ДТЭК.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе государственного предприятия "МТП "Южный", 7 января у причала №8 госпредприятия ошвартовалось судно Panamax QI XIANG. На борту балкера – 73 тысячи тонн энергетического угля из ЮАР для холдинга ДТЭК.

В пресс-службе отметили, что, по состоянию на утро 9 января, в порту продолжают разгружать уголь - осталось около 20 тысяч тонн груза.

По словам руководителя порта "Южный" Виталия Жуковского, Panamax QI XIANG – уже восьмой балкер с ЮАР для ДТЭК, который принимает вверенное ему предприятие.

"Планируем завершить разгрузку за полтора суток. Следующее судно с углем ожидаем через неделю", - сказал Жуковский.

Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года в морской торговый порт "Южный" (Одесская область) из США прибыли два судна с энергетическим углем ДТЭК и "Центрэнерго".

В частности, 26 и 28 декабря у причалов №6 и №5 госпредприятия ошвартовались балкеры Oceanus и Woolloomoolloo. Первый доставил 60,4 тысячи тонн угля для холдинга ДТЭК, второй - 73,4 тысячи тонн для ПАО "Центрэнерго".

В 2017 году объемы перевалки импортного энергетического угля в ГП "МТП "Южный" составили более 11% от общего грузооборота предприятия.

Справка УНИАН. Морской торговый порт "Южный" – крупнейший по объемам перевалки грузов порт Украины, основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала - 15,5 метра, глубины у причалов – 14-15,5 метра). Общая протяженность причалов - около 2,6 километра.