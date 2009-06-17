Продан: подорожание бензина - мировая тенденция

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН считает, что повышение цен на нефтепродукты в Украине соответствует тенденциям мирового рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам сегодня.

«Повышение цены сегодня связано с теми тенденциями, которые существуют на рынке нефти, и полностью соответствует той тенденции, которая наблюдается в Европе по росту цен на нефтепродукты», - сказал Ю.ПРОДАН.

При этом он подчеркнул, что повышение цены на нефтепродукты в Украине происходит с некоторым опозданием.

Как сообщал УНИАН, 16 июня и. о. главы Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что АМКУ после повышения в конце мая цен на высокооктановый бензин вынес 174 требования к субъектам хозяйственной деятельности о снижении цен на всей территории Украины. При этом А. МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что Министерство топлива и энергетики должно взять на себя частичную ответственность за ценовую ситуацию на рынке нефтепродуктов, поскольку оно "руководит экспертно-аналитической группой, устанавливающей рекомендованные цены на нефтепродукты".