Янукович: Украина обеспечит стабильные поставки энергоресурсов

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убеждает, что Украина обеспечит стабильные поставки энергетических ресурсов в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с министрами иностранных дел ФРГ и Польши Франком-Вальтером ШТАЙНМАЙЕРОМ и Радославом СИКОРСКИМ.

«Как будущий кандидат в Президенты я уверен, что Украина обеспечит стабильные поставки топлива, энергетических ресурсов – газа, нефти - в Европу», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что общей задачей для Украины и ЕС является диверсификация энергетических ресурсов. При этом В.ЯНУКОВИЧ высказал мнение, что к решению этого вопроса необходимо было с самого начала привлекать Россию. По его словам, этого не произошло, и поэтому сегодня не нужно «повторять ошибки».

Он отметил, что «когда речь шла о создании газотранспортного консорциума с участием Украины и ЕС, то третьим участником обязательно должна была быть Россия». Тогда, по словам В.ЯНУКОВИЧА, “мы будем достигать цель, которую мы ставим перед собой”. Он также отметил, что «недопустимо со стороны Украины создавать какие-либо препятствия на пути энергетической безопасности Польши».

В.ЯНУКОВИЧ дал негативную оценку той ситуации, когда, по его словам, “Европа становилась заложником недоразумений в газовых отношениях между Украиной и Россией».