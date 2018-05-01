Украинская энергетика: тернистая дорога реформ

Главным потрясением для отечественной энергетики в 2017 году стала организованная в конце января ветеранами АТО и рядом народных депутатов блокада торговли с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей. Из-за этого Украина осталась без добываемого на Донбассе дефицитного антрацитового угля.

Руководство страны выступило с резкой критикой таких действий и призвало активистов снять блокаду.

«Я считаю, что блокада сегодня – это преступление, именно по части угля… Блокада приведет к остановке металлургических предприятий в стране. В металлургическом комплексе работает 300 тысяч человек… Иначе как подрывом экономики это назвать невозможно», - заявлял премьер-министр Владимир Гройсман.

Но блокада так и не была снята. 15 февраля Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере электроэнергетики, предусматривающие сокращение потребления антрацита при обеспечении стабильности работы энергосистемы страны, а в середине марта президент Петр Порошенко подписал указ о временном запрете на перемещение товаров через линию разграничения в зоне проведения АТО.

Таким образом, Украине пришлось учиться жить без донбасского угля: отечественные энергокомпании сумели наладить кое-какие поставки «черного золота» не только из России, но и из ЮАР, и США, а также, что более важно, - активизировали перевод антрацитовых энергоблоков ТЭС на работу на газовой группе угля, добываемого на контролируемых территориях.

Так, в 2017 году государственная «Центрэнерго» завершила перевод двух энергоблоков Змиевской ТЭС для работы на угле газовых марок вместо дефицитного угля антрацитовой группы, а энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова завершил перевод на газовую марку угля двух блоков Приднепровской ТЭС.

По словам профильного вице-премьер-министра Владимира Кистиона, благодаря таким мерам в 2017 году Украина по сравнение с 2016 годом сократила потребление дефицитного антрацита почти вдвое - до 5 миллионов тонн.

«Если мы раньше в год потребляли более 9 миллион тонн угля марки «А», то уже по итогам этого года это будет около пяти миллионов тонн. Это стало возможным благодаря мерам, которые предприняло правительство по переводу антрацитовых блоков украинских ТЭС на газовую группу угля», - сказал вице-премьер.

Также правительство намерено увеличить добычу угля газовой группы, спрос на который увеличился из-за перевода на него «антрацитовых» блоков ТЭС. В 2018 году Кабмин планирует направить 2,5 миллиарда гривен на модернизацию государственных шахт, а министр энергетики обещает, что до конца лета в Украине не будет ни одной убыточной шахты.

Атомная независимость

Не отстает в борьбе за энергонезависимость и атомная отрасль. В рамках снижения зависимости от одного поставщика ядерного топлива - российской компании «ТВЭЛ» - постепенно увеличивается использование на украинских АЭС топлива американо-японской Westinghouse, которое по итогам 2017 года загружено в активные зоны уже на шести реакторах двух отечественных АЭС: Запорожской и Южно-Украинской.

Кроме этого, важным шагом на пути к энергонезависимости и одним из наиболее значимых событий прошедшего года стало начало строительства в Чернобыльской зоне Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), первый пусковой комплекс которого совместными усилиями Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатома», американской компании HoltecInternational и ряда украинских предприятий будет запущен уже в 2019 году.

Украина сможет ежегодно экономить 200 миллионов долларов, которые приходилось платить стране агрессору - России за услуги по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива.

В ЦХОЯТ с применением передовой технологии поверхностного «сухого» хранения Holtec будет безопасно храниться в течение 100 лет отработавшее ядерное топливо только с украинских АЭС. Проект запускается очередям, которых ожидается около 16, а общая стоимость его реализации оценивается в 37 миллиардов гривен.

В ходе официальной церемонии начала строительства ЦХОЯТ президент HoltecInternational Крис Сингх заверил, что данный объект является одним из самых современных и наиболее безопасных в мире. Более того, хранилище выдержит даже падение крупного самолета.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и HoltecInternatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа возобновилась только в 2014 году.

Кстати, Украина с 2005 года уплатила России за хранение ядерных отходов более 2 миллиардов долларов.

«Зеленая» энергетика пошла в рост

Возобновляемая энергетика - очевидный тренд современного мира. Наверняка, многие наслышаны о рекордах на этом поприще Китая и Индии, а даже Коста-Рики, которая в 2017 году практически перешла на использование только «чистой» энергии. Украина пока рекордами не блещет, но всеми силами пытается оставаться в мировом тренде.

Так, в 2017 году в нашей стране было введено 257 МВт новых мощностей возобновляемой энергетики, что в 2,1 раза больше, чем в 2016 году. При этом 82% введенных мощностей – солнечные электростанции.

По итогам года общая установленная мощность «зеленой» энергетики в Украине составила почти 1375 МВТ, с долей в производстве электроэнергии в 1,44%.

Знаковым событием в прошедшем году также стало начало строительства частной компанией солнечной электростанции в Чернобыльской зоне, которая будет производить 1024 МВт электроэнергии в год.

Не отстают и частные домохозяйства. В течение января-сентября более 1,2 тысячи семей установили на своих домах солнечные электростанции, что в полтора раза больше, чем за весь 2016 год.

По состоянию на конец октября, всего 2323 семьи установили солнечные электроустановки общей мощностью 37 МВт и привлекли для этого почти 35 миллионов евро инвестиций.

Повышенный спрос населения на солнечные панели, в первую очередь, объясняется принятым в 2015 году законом, которым установлен «зеленый» тариф на уровне 18,09 евроцентов (около 5,5 гривен) за 1 кВт-ч на электроэнергию, производимую солнечными установками мощностью до 30 кВт.

Кроме того, переходить на возобновляемую электроэнергию также помогают власти на местах. Так, во Львовской области из областного бюджета домохозяйству возвращают 22% годовых по кредиту на солнечные панели, а в Житомирской области - 20% суммы кредита.

При этом стоит отметить, что возобновляемая энергетика в Украине, как уже было сказано, составляет лишь 1,44% в общем объеме производства электроэнергии, но занимает 7,76% в стоимости произведенной в стране энергии. Все из-за того, что в Украине действует один из самых высоких «зеленых» тарифов в Европе, который также значительно выше, чем для других видов отечественной генерации: до 17 евроцентов за 1 кВт-ч, что в переводе - около 5,6 гривни за 1 кВт-ч.

Становится очевидным, что развитие «альтернативной» энергетики существующими темпами с учетом наличия механизма стимулирования с помощь высокого «зеленого» тарифа может уже в ближайшее время сильно ударить по кошельку каждого украинца. Поэтому руководству страны нужно как можно быстрее проработать возможность перехода к механизму аукционов для новых объектов возобновляемой энергетики.

«Возобновляемые источники энергии в Украине имеют очень высокий тариф... Если так будет продолжаться, то это станет большой проблемой для потребителей. Вот почему вам необходимо сделать систему поддержки более дешевой. Проблема в том, что «зеленый» тариф в Украине закреплен законом, и очень тяжело изменить закон», - отметил директор Секретариата Энергетического сообщества Янез Копач в ходе заседания профильного парламентского комитета.

Он подчеркнул, что механизм аукционов является более приемлемым, так как компании будут конкурировать за возможность производить и продавать свою электроэнергию в сеть, предлагая наименьший тариф.

«Мы в Секретариате подготовили не только для Украины, но и для других стран-участников законы, которые бы внедряли системы поддержки, предусматривающие введение аукционов», - сказал Копач.

Распродажа энергообъектов

Государство в 2017 году решило окончательно и бесповоротно избавиться от блокирующих пакетов акций во многих распределяющих компаниях - облэнерго. По мнению Фонда госимущества, они все равно не приносят государству никаких дивидендов и не дают возможности контролировать хозяйственную деятельность этих предприятий. А посему проще их продать. К тому же, как утверждали в Фонде, выручить от этого Украина сможет значительно больше.

Действительно, в казну от продажи блокпакетов в пяти энергокомпаниях капнуло 3 миллиарда гривен. Правда, продажа проходила при отсутствии конкуренции. Покупатель был один – компания «СКМ» Ахметова.

Так, 25% акций «ДТЭК Донецкоблэнерго», «Киевэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго» были проданы по стартовой цене 143,8 миллиона гривен, 759,6 миллиона гривен и 728,236 миллиона гривен, соответственно. Блок пакет акций «ДТЭК Западэнерго» был продан по цене на 20% выше стартовой - 417,2 миллиона гривен, а 25% акций «ДТЭК Днепрооблэнерго» по стоимости в 2 раза выше стартовой – 1, 005 миллиарда гривен. А структуры Ахметова довели свою долю в этих компаниях практически до 100%.

В интервью журналистам директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Фрэнсис Малиж отметил, что продажа блокирующих пакетов акций энергокомпаний в 2017 году прошла не в интересах государства.

«Ряд приватизаций пакетов облэнерго в августе, мягко говоря, были далеки от международных стандартов – на безальтернативной основе, без какого-либо конкурса. Такая приватизация не в интересах государства», - сказал Малиж.

По его словам, правительственный законопроект о приватизации может существенно улучшить ситуацию. Данный документ в ноябре был принят парламентом в первом чтении. Ожидается, что в начале 2018 года он будет рассмотрен во втором чтении и Украина, наконец-то, получит возможность провести прозрачную приватизацию государственных активов на конкурентных условиях, а продавать планируется многое, в том числе и оставшиеся в госсобственности пакеты акций энергообъектов.

Так, в 2018 году Фонд госимущества планирует продать 25% акций «Одессаоблэнерго», «Сумыоблэнерго» и «Донбассэнерго», приватизация которых не состоялась в 2017 году из-за отсутствия заявок.

Кроме этого, в текущем году Украина планирует пустить с молотка и другие энергокомпании: 60,3% акций «Запорожьеоблэнерго» «Николаевоблэнерго» (70%), «Харьковоблэнерго» (65%), «Хмельницкоблэнерго» (70%), «Черкассыоблэнерго» (46%), «Тернопольоблэнерго» (51%), 99,8% акций «Херсонской ТЭЦ», 99,9% акций «Николаевской ТЭЦ», 99,9% акций «Днепровской ТЭЦ», а также 78,3% акций государственной энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

Скандальный регулятор, или первый блин комом

Еще в 2016 году Верховной Радой с помпой был принят революционный для нашей страны закон о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), который предусматривал создание независимого регулятора на энергетическом рынке Украины в соответствии с европейскими нормами.

Между тем, в 2017 году стало очевидным, что власть до последнего будет сопротивляться созданию такого независимого органа.

С середины ноября НКРЭКУ лишилась кворума для принятия решений. Отрасль оказалась в подвешенном состоянии, и вряд ли кто-то ожидал такого поворота событий от «революционного» закона. В результате комиссия не смогла принять более 150 важных решений для отрасли, например, об установлении тарифов для генерирующих компаний, оптовой рыночной цене на электроэнергию на 2018 год, о выдаче лицензий для новых компаний.

Согласно закону, для планового переизбрания членов НКРЭКУ, которые ранее были назначены президентом, еще в мае 2017 года должна была быть создана конкурсная комиссия, состоящая из 5 членов: два - от парламента, два - от президента и один - от Кабмина.

Эта комиссия должна была отбирать новых членов НКРЭКУ взамен старых, которые в соответствии с законом уходили в отставку по 2 человека каждые полгода.

Да вот только назначать своих представителей в комиссию никто не спешил. Первой квоту заполнила Верховная Рада и то только 5 октября! Кабмин определил третьего члена комиссии через неделю, а президенту для принятия столь ответственного шага потребовался еще месяц, когда работа НКРЭКУ уже была заблокирована из-за отсутствия кворума.

В итоге, конкурсная комиссия начала отбор новых членов НКРЭКУ в конце декабря 2017 года. Таким образом, энергетический рынок Украины остался без действующего регулятора до весны 2018 года, так как процедура избрания новых членов НКРЭКУ, в лучшем случае, занимает не менее 2,5 месяца.

В ситуацию вмешалась Верховная Рада, внеся изменения в «революционный» закон, которыми предоставила президенту чрезвычайные полномочия разово назначить новых членов регулятора сроком на 3 месяца.

Работа НКРЭКУ была разблокирована, и комиссия тут же принялась за активные действия. В течение нескольких дней был принят ряд документов - вторичного законодательства, которые необходимы для реализации норм Закона «О рынке электрической энергии» и запуска в будущем его конкурентной модели.

В частности, регулятор утвердил: Кодекс системы передачи, Кодекс системы распределения, Методику формирования платы за присоединение к системе передачи и системе распределения, Правила рынка, Правила рынка «на сутки вперед» и внутрисуточного рынка, Кодекс коммерческого учета электроэнергии.

Кроме этого, комиссия пересмотрела тарифы энергокомпаний, а также повысила среднегодовое значение оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию на 2018 год по сравнению с действующим значением на 14,4% - до 1562 гривен за МВт-ч, чем сразу спровоцировала мощную критику со стороны общественности.

Эксперт в сфере энергетики Андрей Герус считает, что увеличение ОРЦ на 2018 год приведет к росту перекрестного субсидирования (когда цены для населения искусственно занижены по сравнению с ценами для промышленных потребителей), для ликвидации которого придется повышать цены для бытовых потребителей в 2,5 раза.

Более того, по его словам, повышение оптовой рыночной цены на электроэнергию позволит энергетическому холдингу ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова получить дополнительные 10 миллиардов гривен.

Очевидным является то, что из-за потери доверия общества к НКРЭКУ каждое важное решение комиссии становится скандальным и не принимается населением и бизнесом, и только избрание независимых и квалифицированных членов комиссии может исправить ситуацию.

Так же стоит отметить, что закон о НКРЭКУ - не единственный, реализация которого может быть сорвана. Весной 2017 года Верховная Рада приняла еще один революционный для нашей страны закон «О рынке электроэнергии».

Он призван в корне изменить существующие в этом сегменте правила. В конечном счете, бизнес и даже бытовые потребители смогут выбирать поставщика электроэнергии, ориентируясь на качество и цену, которую будет уже регулировать не государство, а рынок, соответственно, между энергокомпаниями появится конкуренция, которой в Украине никогда не было.

Полноценное внедрение новой модели рынка было отстрочено так называем подготовительным периодом, в течение которого должно быть разработано вторичное законодательство, решена проблема взаимных долгов между участниками рынка (около 30 млрд грн), ликвидировано перекрестное субсидирование и многое другое.

Согласно закону, для бытовых потребителей новый рынок должен заработать не ранее 2020 года, а для бизнеса - летом следующего года. При этом очевидно, что такие масштабные изменения для некоторых выглядят более чем пугающими и уже сейчас своевременная имплементация закона саботируется.

По словам народного депутата, члена парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Льва Пидлисецкого запуск нового рынка для бизнеса может быть смещен на конец 2019 года из-за задержек с принятием государственными органами необходимых решений.

«Сейчас мы отстаем по срокам имплементации всех шагов, которые необходимы для запуска нового рынка. Оптимальный срок, когда рынок сможет заработать, - это конец 2019 года», - сказал он.

Смещение сроков внедрения реформаторских законов, кажется, уже стало дурной привычкой власти. Однако, когда речь заходит об энергетике, медлить - непростительное удовольствие. Отсутствие четверть столетия реформ привело к плачевному результату – инфраструктура нуждается в модернизации стоимостью в миллиарды гривен, а потребитель при ухудшающемся качестве услуг ежегодно получает только рост тарифов, не понимая куда идут его деньги.

Поэтому, несмотря на очередной непростой год, очевидно, что сохранение статуса-кво уже никого не устраивает. Отечественная энергетика, как и вся страна, стоит на пороге масштабных изменений. Власти же остается принять это и сделать все возможное для их быстрого и качественного внедрения.

Игорь Орел