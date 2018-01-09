В Украине подорожала электроэнергия для промпотребителей: на сколько и для кого

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, увеличила ставки тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей на январь 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года на 5-11%. Об этом свидетельствует опубликованная на сайте регулятора информация.

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Согласно сообщению, наибольший рост (на 10 и более процентов) тарифов касается потребителей первого класса (получают электрическую энергию с напряжением более 35 кВ), которые подсоеденены к сетям «Прикарпатьеоблэнерго» (Ивано-Франковская область), «Киевоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Черновцыоблэнерго» и других региональных энергоснабжающих компаний. Стоимость электроэнергии для промпредприятий в этих регионах составит от 1,42 до 1,52 грн за кВт-ч (без НДС). Для потребителей второго класса (подключены к сетям с напряжением до 35 кВ) тарифы составляют от 1,83 до 2,03 грн за кВт-ч.

Для промпотребителей первого и второго класса, которые подключены к сетям «Киевэнерго», тарифы на электроэнергию выросли на 9,5% и 8,7% до 1,46 грн за кВт-ч и 1,65 грн за кВт-ч соответственно.

По данным НКРЭКУ, наименьший рост (4-7%) стоимости электроэнергии касается промпотребителей Сумской, Луганской и Ривненской областей. Например, в Сумской области тариф на январь для потребителей первого класса составляет 1,61 грн за кВт-ч, а для второго – 2,09 грн за кВт-ч

Как сообщал УНИАН, в начале ноября 2017 года глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк прогнозировал рост тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей в Украине с 1 января 2018 года на 10-15%.

В конце декабря регулятор утвердил среднегодовое значение оптовой рыночной цены на электроэнергию на 2018 год на уровне 1,562 грн за МВт-ч (без НДС), что на 14,4% было выше предыдущего показателя. На основе этого значения, регулятор ежемесячно рассчитывает тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей.