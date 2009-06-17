Кабмин выделил 9,2 млн. грн. для ДнепроГЭС

Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании принял решение выделить 9,2 млн. грн. на проведение аварийно-ремонтных работ на Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации Александр БЕРЕЖНОЙ.

При этом он отметил, что для полной реконструкции ДнепроГЭС необходимо приблизительно 30 млн. грн.

Справка УНИАН. Главной задачей Днепровской ГЭС является производство дефицитной пиковой электроэнергии, регулирование частоты и перетеканий мощности в энергосистеме Украины.

С начала эксплуатации Днепровская ГЭС произвела 232,15 млрд. кВт/ч электроэнергии.

В период с 1996 по 2002 года был проведен первый этап реконструкции ДнепроГЭС с заменой шести гидротурбин, регуляторов скорости и другого оборудования. По результатам первого этапа реконструкции повышена эффективность и надежность работы станционного оборудования, а установленная мощность увеличена на 42 МВт – до 1505,6 МВт, что позволило дополнительно производить до 79 млн. кВт/ч электроэнергии в год. Сейчас проходит второй этап реконструкции – реабилитации ГЭС с улучшением управления генерацией и контроля за этим процессом, который завершится в 2012 году.

На станции работает около 365 человек.