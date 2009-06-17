Кабмин предлагает увеличить уставный капитал «Нафтогаза»

Кабинет Министров Украины предлагает увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины», чтобы дать возможность компании компенсировать разницу в цене на газ для предприятий теплокоммунэнерго.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, соответствующий законопроект о внесении изменений в госбюджет-2009 был принят на сегодняшнем заседании правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что сумма увеличения уставного фонда будет определена решением Верховной Рады, но в правительстве считают, что увеличить капитал необходимо на 10-18 млрд. грн.

«Дело в том, что в связи с кризисом и существенным уменьшением доходов и расходов бюджета есть такой вопрос, как покрытие разницы цен (на газ – УНИАН) предприятиям теплокоммунэнерго, и мы решили, что нужно достичь результатов по двум вопросам. Во-первых, дать ресурс НАК «Нафтогазу» на покрытие разницы в ценах для теплокоммунэнерго и одновременно эти деньги внести в уставный капитал НАК «Нафтогаз» для того, чтобы укрепить уставные капиталы, потому что объем уставного капитала НАК «Нафтогаз» сегодня не совместим с тем объемом деятельности, который она ведет, – очень маленький объем капитала», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 июня заместитель министра топлива и энергетики Украины Владимир МАКУХА сообщил, что Кабинет Министров одобрил увеличение уставного фонда «Нафтогаза Украины» на 18,6 млрд. грн. – до 24,1 млрд. грн.

В настоящее время уставный фонд НАК «Нафтогаз Украины» составляет 5 млрд. 564,714 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.