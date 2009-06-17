Бойко: действия правительства на рынке нефтепродуктов неадекватны

Народный депутат Украины, министр топлива и энергетики в оппозиционном правительстве Виктора Януковича Юрий БОЙКО считает, что действия правительства Юлии ТИМОШЕНКО на рынке нефтепродуктов Украины неадекватны и непрофессиональны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«У правительства Тимошенко, как обычно, не хватает профессионализма для отстаивания государственных интересов на рынке нефтепродуктов. Правительство просто идет на поводу у нефтетрейдеров, входящих в экспертно-аналитическую группу при Минтопэнерго, и не способно вести с ними профессиональную дискуссию», – считает Ю.БОЙКО.

По мнению народного депутата, экспертно-аналитическая группа по вопросам функционирования рынков нефти и нефтепродуктов при Министерстве топлива и энергетики Украины, «сегодня превратилась в инструмент легализации интересов нефтяных компаний».

«Правительство провалило профессиональную дискуссию с нефтетрейдерами и сегодня просто «штампует» выгодные им решения. Захотели трейдеры выбросить из расчетной формулы цены украинских заводов, которые значительно ниже стоимости привозных нефтепродуктов, – пожалуйста. С 1 мая правительство меняет формулу, что приводит к росту цен на 3-5%», – сказал Ю.БОЙКО.

При этом он отметил, что «начали расти цены на мировом рынке, и правительство тут же утверждает новый ценовой коридор, не учитывая тот факт, что дорогое топливо начинает поступать из Европы минимум через 2-3 недели. Зато трейдеры получают возможность по повышенным ценам распродать старые запасы».

«Работа (на рынке нефтепродуктов – УНИАН) полностью провалена и не имеет ничего общего с защитой интересов потребителей и государства. Экспертно-аналитическая группа сегодня отстаивает интересы только одной стороны – нефтетрейдеров, а входящие в нее со стороны нефтетрейдеров компании больше и раньше других повышают цены на своих заправках», – заявил Ю.БОЙКО.

При этом он отметил инертную позицию Антимонопольного комитета Украины на розничном рынке нефтепродуктов. «В апреле, по гораздо более сомнительному поводу, АМКУ оштрафовал на 140 млн. грн. производителей авиатоплива. А в мае, когда крупные автозаправочные сети вышли за пределы даже нынешнего, завышенного, ценового коридора, комитет ограничился рассылкой предписаний о снижении цен. Простые граждане гораздо больше страдают от роста цен на заправках, чем на авиаперелеты. Перекос в работе АМКУ виден невооруженным глазом», – отметил народный депутат.

Как считает Ю.БОЙКО, правительство Ю.ТИМОШЕНКО не впервые проваливает ситуацию на рынке нефтепродуктов. Летом прошлого года цены на бензин и дизтопливо в розничной продаже достигли рекордных уровней и превысили 7 грн. за литр.

«Сегодня цена нефти вдвое ниже, а внутренние цены уже штурмуют оценку в 7 грн. Позицию правительства по регулированию рынка, к сожалению, определяют непрофессионализм и нежелание вмешиваться в ситуацию. С такими подходами цены на нефтепродукты скоро превысят 10 грн. за литр», – считает народный депутат.

Говоря о путях стабилизации на рынке нефтепродуктов, Ю.БОЙКО подчеркнул, что в первую очередь необходимо срочно усилить профессиональный диалог с участниками рынка. «Мы понимаем, что у нынешнего правительства нет профессионалов по рынку нефтепродуктов, как и по многим другим отраслям. Поэтому состав экспертно-аналитической группы неадекватен, и именно из-за этого страдают интересы государства. Этот состав необходимо пересмотреть. Мы как оппозиционное правительство готовы делегировать в состав экспертно-аналитической группы компетентных специалистов, которые смогут на цифрах и фактах отстаивать интересы страны в дискуссии с нефтетрейдерами», – заявил оппозиционный министр.

Говоря о среднесрочных мерах по стабилизации ситуации на рынке, Ю.БОЙКО выделил необходимость государственной поддержки отечественных производителей нефтепродуктов и наращивания добычи нефти внутри страны. «Нам необходимо вернуться в ситуацию 2003-2004 годов, когда потребности рынка на 90% удовлетворялись отечественным производителем. Это лучший амортизатор, который способен защитить Украину от резких колебаний на внешних рынках», – подчеркнул Ю.БОЙКО.

Кроме того, оппозиционный министр топлива и энергетики призвал коалицию срочно рассмотреть во втором чтении законопроект об отмене таможенных ставок при импорте оборудования для модернизации нефтеперерабатывающих заводов.

По словам Ю.БОЙКО, правительство В.ЯНУКОВИЧА внесло этот законопроект весной 2007 года и парламент успел принять его в первом чтении. Затем, 2 апреля 2007 года, Президент издал указ о роспуске парламента 5-го созыва, а новый парламент больше не возвращался к этому вопросу.

В качестве еще одной причины резкого роста цен Ю.БОЙКО назвал отсутствие в 2009 году государственного стабилизационного резерва нефти и нефтепродуктов. «Этот резерв был в 2007 году, были попытки, правда, неудачные, его создания в 2008 году, а сейчас его вообще нет. Безусловно, это делает рынок Украины беззащитным перед нефтяными спекулянтами», – сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, 16 июня исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что АМКУ после повышения в конце мая цен на высокооктановый бензин вынес 174 требования к субъектам хозяйственной деятельности о снижении цен на всей территории Украины.

При этом А.МЕЛЬНИЧЕНКО отметил, что Министерство топлива и энергетики должно взять на себя частичную ответственность за ценовую ситуацию на рынке нефтепродуктов, поскольку оно «руководит экспертно-аналитической группой, устанавливающей рекомендованные цены на нефтепродукты».