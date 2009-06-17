Европа "за" пересмотр газовых контрактов с Россией

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что в Европе приветствуют начало переговорного процесса по поводу пересмотра отдельных положений газовых контрактов от 19 января 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

В сообщении отмечается, что по поручению главы государства Б.СОКОЛОВСКИЙ в Брюсселе проинформировал руководителей профильных директоратов Европейской комиссии, а также еврокомиссара Андриса ПИБАЛГСА о мерах, которые принимает Президент Украины для урегулирования потенциальных проблем с поставками газа в страны Евросоюза.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, в Европе положительно оценивают инициативы Президента Украины, в частности, относительно создания рабочей группы, которая на протяжении десяти дней должна разработать конкретный план мер по урегулированию ситуации на внутреннем газовом рынке, а также приветствуют начало переговорного процесса в Москве по поводу пересмотра отдельных положений контрактов, подписанных 19 января 2009 года.

«Европейская сторона высказалась о том, что была бы довольна, если бы контракты по газу между Россией и Украиной были модернизированы к взаимоприемлемому, взаимовыгодному виду, а также были продлены более чем на 10 лет», – сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, европейская сторона отмечает, что это должны быть такие контракты, которые бы удовлетворяли и Украину, и Россию, и Евросоюз.

Уполномоченный Президента напомнил, что сразу же после проведения анализа подписанных 19 января газовых контрактов между Украиной и Россией В.ЮЩЕНКО призывал пересмотреть отдельные положения, которые являются дискриминационными относительно Украины, и принимал соответствующие системные меры.

«В этом вопросе Президент действует последовательно, благодаря чему мы добились того, что и российская сторона поняла необходимость пересмотра контрактов. Европейцы приветствуют такой конструктивный поворот в диалоге России с Украиной», – отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он также сообщил, что вчера, 16 июня, в Брюсселе на специальном заседании Европейской энергетической хартии обсуждался вопрос глобальных инициатив России относительно формирования новой международной правовой базы по энергобезопасности.

Как сообщал УНИАН, 16 июня делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с первым заместителем председателя правления Игорем ДИДЕНКО вылетела в Москву для проведения очередного раунда переговоров с ОАО «Газпром» по вопросам поставок природного газа в Украину.