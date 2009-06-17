Кабмин до сих пор не определился с резервом энергоугля

Кабинет Министров Украины до сих пор не определился с источниками финансирования создания резерва энергетического угля.

Об этом сказано в информационно-аналитических материалах, подготовленных Министерством топлива и энергетики Украины для заседания парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), текстом которых располагает УНИАН.

В частности, министерство напоминает, что, согласно протоколу заседания Координационного совета по вопросам урегулирования кризисных ситуаций в угольной отрасли, которое состоялось 13 ноября 2008 года под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, Минэкономики, Минфину, Минтопэнерго, Минуглепрому и Госкомрезерву поручено сформировать государственный резерв энергетического угля, определиться с его объемами, местами хранения и необходимыми для этого финансовыми ресурсами.

«Однако на сегодняшний день не решен вопрос относительно источников финансирования для создания резерва энергетического угля», – отмечается в материалах министерства.

В этой связи Минтопэнерго предлагало поручить осуществление закупки угля в резерв Госкомрезерву. Оператором таких закупок должно было выступать госпредприятие «Уголь Украины», а их финансирование, по мнению министерства, должно было осуществляться за счет средств Стабилизационного фонда Государственного бюджета Украины.

В то же время, отмечает Минтопэнерго, Закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» и Закон «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса» не предусматривают выделения средств Стабфонда на формирование резерва энергетического угля.

Между тем, Минэкономики считает нецелесообразным создание резерва энергетического угля в структуре государственного материального резерва и 13 апреля т.г. предложило пойти по пути создания ведомственного резерва энергетического угля.

Как сообщал УНИАН, в марте 2009 года премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что в госрезерве уже накоплено более 4 млн. тонн энергетического угля. При этом, по словам премьера, правительство планировало создать резерв в объеме до 5 млн. тонн угля.

О намерении создать госрезерв энергетического угля, который будет финансироваться за счет средств Стабилизационного фонда, премьер-министр заявила в ноябре 2008 года.

По данным Минтопэнерго, по состоянию на 10 июня т.г. общая задолженность тепловой генерации за отгруженный уголь составила 1,152 млрд. грн. При этом задолженность за уголь государственных генкомпаний перед ГП «Уголь Украины» достигла 639,9 млн. грн. Для расчетов за угольную продукцию генкомпании вынуждены привлекать кредитные ресурсы. С начала текущего года кредитный портфель тепловой генерации увеличился на 2,047 млрд. грн.

По состоянию на 12 июня т.г. загруженность складов ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины» достигла почти 80%. На сегодняшний день склады (общая емкость – 4,316 млн. тонн) готовы принять только 900 тыс. тонн угля.

«Дальнейшее увеличение объемов угля на складах ТЭС является технически невозможным без нарушений безопасной техники эксплуатации угольных складов, в частности, пожарной безопасности», – отмечает Минтопэнерго.