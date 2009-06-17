Ющенко: Украине нужна четкая транзитная политика

Президент Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украине нужна четкая и понятна транзитная политика, построенная на рыночных принципах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в интервью немецкой газете «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», которая выйдет в пятницу, 19 июня.

В частности, отвечая на вопрос о транзитной политике Украины, В.ЮЩЕНКО отметил, что наше государство было и остается надежным транзитером, однако, безусловно, Украине нужны рыночные принципы в этой сфере, понятная и прогнозируемая концепция транзитной политики.

«Для нас политика транзита – это фундаментальный национальный интерес. Мы хотим эту политику вести блестяще, отлично, в понятных правилах. Хотелось бы, чтобы в Европе хватило адекватной воли для постановки транзитной политики в соответствии с рыночными принципами, здравым смыслом. Чтобы мы минимизировали влияние политики на данный вопрос», - сказал Президент.

«Нам нужно формализовать эти отношения и, прежде всего, построить их на основе принципов рынка, прозрачной и открытой конкуренции. Мне тяжело комментировать, почему сегодня Украина по январским договоренностям платит самую высокую цену за газ и имеет тариф на транзит 82% российского газа – самый низкий в Европе. Это не стабильность, мы имеем убыточный тариф», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Глава государства отметил, что на транзитную политику не нужно смотреть как на политику двустороннюю, ведь речь идет об одном из компонентов организации европейского оптового рынка.

Среди других тем интервью – украинско-российские отношения. В частности, отвечая на вопрос об утверждениях о российской политике порочения репутации Украины, Президент отметил: «Мы являемся свидетелями того, как в информационном пространстве России регулярно распространяется информация, которая дискредитирует наши отношения”.

Очевидно, отметил В.ЮЩЕНКО, "тяжело для некоторых политических кругов России сегодня принять тезис независимости, суверенитета Украины, организации равноправных взаимоотношений. И используются десятки тем, колоссальный механизм и в мире, и в Европе, чтобы сформулировать искаженное представление о том, что происходит в Украине. Последняя «газовая война» – это пример того".