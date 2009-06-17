Литвин: Минуглепром должен обеспечить ежемесячную закупку угля

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает обязать Министерство угольной промышленности обеспечить ежемесячную закупку угля с ряда шахт в объеме 68,5 тыс. тонн

Об этом сказано в проекте постановления, внесенном спикером в парламент 15 июня (регистр. номер 4667), текстом которого располагает УНИАН.

В проекте, в частности, предлагается обязать профильное министерство закупать уголь у арендного предприятия «Шахтоуправление им. Чапаева» в объеме 24 тыс. тонн ежемесячно, ЗАО «Арендное предприятие Шахта «Ждановская» - 28,5 тыс. тонн, а также ООО «Шахта «Рассвет-1» в объеме 16 тыс. тонн.

Кроме того, проектом постановления предлагается обязать Кабинет министров Украины до 15 июля разработать и утвердить график закупки угля в энергетический резерв за счет государственных средств у шахт всех форм собственности.

Проект предусматривает поручить правительству в соответствии с графиком заключить соответствующие договора с угледобывающими предприятиями.

Кроме того, предлагается поручить Кабмину до 1 сентября разработать и утвердить модель функционирования угольного рынка Украины.

Также проект постановления содержит предложение ввести дополнительную должность заместителя угольной промышленности, который бы курировал организацию и координацию развития негосударственного сектора угольной промышленности.

Проект постановления будет презентован Верховной Раде лично Владимиром ЛИТВИНЫМ.

Как сообщал УНИАН, со 2 июня т.г. в Киеве работники арендных предприятий Донецкой области ОДО АП "Шахтоуправление имени В.Чапаева", ЗАО "Шахта "Ждановская" и ООО "Шахта "Рассвет" проводили акцию протеста, в которой участвовали около тысячи горняков.

2-3 июня акция протеста проходила у здания Кабмина, 4 июня – у Верховной Рады, 5 июня – вновь у Кабинета министров Украины.

Горняки требовали от правительства заставить ГП «Уголь Украины» выполнять свои обязательства в соответствии с заключенными договорами и возобновить прием угля, добытого шахтами, не подчиненными Минуглепрому, а также предоставить предприятиям дополнительные квоты (не урезая квот шахт отраслевого министерства) на отгрузку твердого топлива в ГП «Уголь Украины».

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предложил шахтерам подготовить совместный проект постановления ВР для урегулирования ситуации со сбытом угля частными угольными предприятиями.