Украина и ЕС договорились о встрече экспертов по газу

Украина и Европейский Союз договорились провести встречу экспертов по вопросам поставок российского газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер ШТАЙНМАЙЕР на совместной с министром иностранных дел Польши Радославом СИКОРСКИМ пресс-конференции в Киеве.

“Нам удалось во время переговоров между Украиной и ЕС договориться о встрече команд экспертов, которые изучили бы нынешнюю ситуацию, в том числе вопрос о том, в каком объеме заполнены подземные газохранилища. Возможно, существуют также ответы на технические вопросы, какой является реальная потребность для того, чтобы обеспечить стандартные поставки (газа - УНИАН) в Европу и их привычный ритм”, - сказал он.

Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕР также отметил, что Россия была раздражена проведением конференции по вопросам модернизации украинской ГТС, поскольку чувствовала себя не вовлеченной в достаточной мере в этот процесс. “Но я думаю, что интересы высшего порядка не только у нас, но и у российской стороны заключаются в том, чтобы избежать новых конфликтов в сфере газового обеспечения. Потому я считаю целесообразным, чтобы несмотря на такое раздражение конференцией, мы перешли к более честным формам сотрудничества, которые помогут избежать конфликтов”, - сказал он.

По словам Ф.-В.ШТАЙНМАЙЕРА, для этого нужно кое-что сделать, в том числе и со стороны ЕС.