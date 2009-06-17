KfW начал санацию полигона бытовых отходов

Немецкий государственный банк развития KfW начал реализацию проекта санации полигона бытовых отходов в Кременчуге.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор бюро KfW в Киеве Кристиан ДЬОРНЕР, работа над данным проектом проводится в рамках реализации немецким Федеральным правительством совместно с KfW «Программы по защите окружающей среды в коммунальном секторе» в Украине.

По его информации, на первом этапе реализации проекта планируется проведение пробного бурения с целью измерения концентрации газа на полигоне бытовых отходов. Пробная дегазация и анализ данных будет проводиться немецкой компанией Haase Energietechnik AG, которая была отобрана по результатам международного тендера.

По словам мэра Кременчуга Николая ГЛУХОВА, предварительные оценки экспертов говорят о значительных объемах газа на полигоне. В дальнейшем газ предполагается использовать для получения электроэнергии, которой будут снабжать установку механико-биологической переработки мусора, строительство которой предусмотрено вторым этапом проекта. Излишки электроэнергии планируется использовать для освещения улиц города, а также для нужд коммунальных предприятий.

В свою очередь директор по проектам в Украине, Haase Energietechnik AG Йорг МАЙССНЕР отметил, что узнать, хватит или нет электроэнергии на нужды города, можно будет только после проведения исследований. В частности, это будет зависеть от объемов газа, а также от его качества.

Он сообщил, что исследования продлятся около 3 месяцев. Компания планирует пробурить на полигоне 6 скважин.

На пресс-конференции был подписан договор о финансировании первой стадии проекта. Предусмотренный договором объем средств – 650 тыс. евро.

Как сообщил Й. МАЙССНЕР, в Европе санация полигона бытовых отходов подобного полигону в Кременчуге, обходится в среднем в 3-4 млн. евро.

По информации К. ДЬОРНЕРА, в рамках «Программы по защите окружающей среды в коммунальном секторе» KfW также проводит подготовительные работы по проектам в городе Черновцы (проект по улучшению качества питьевой воды) и во Львове (проект по улучшению системы общественного транспорта, в частности строительство трамвайной линии).

Справка УНИАН. KfW является банком развития немецкого Федерального правительства. KfW входит в десятку крупнейших банков Германии, на конец 2008 года активы KfW-Bankengruppe составляли около 350 млрд. евро.

80% акций банка принадлежит немецкому Федеральному правительству, 20% - землям (Bundeslaender).

Немецкое правительство и KfW предоставили Украине на реализацию проектов в финансовом секторе, энергетике, а также в коммунальной инфраструктуре инвестиции на сумму до 500 млн. евро.