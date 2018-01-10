В Кабмине отчитались о запасах угля на украинских ТЭС

Запасы угля на складах украинских теплоэлектростанций с 3 по 10 января текущего года сократились на 4,5% – до 1,777 млн тонн, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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При этом запасы антрацитового угля увеличились на 0,3% - до 786 тыс. тонн с 784 тыс. тонн.

Запасы угля газовой марки сократились на 7,9% – до 991 тыс. тонн с 1,076 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнергоугля, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2017 году сократилась на 14,6% по сравнению с 2016 годом – до 34,916 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г». Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключили контракты на импорт угля из ЮАР и США.