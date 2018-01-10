"Энергоатом" удивлен комментариями министра энергетики относительно остановки второго энергоблока ХАЭС

В НАЭК «Энергоатом» выразили удивление относительно комментария министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика в связи с проведением на втором энергоблоке Хмельницкой АЭС внепланового ремонта в течение 3-8 января.

Об этом в «Энергоатоме» сообщили, отвечая на вопрос УНИАН относительно заявления Насалика, сделанного им на ежедневном селекторном совещании в Минэнергоугля 9 января. В частности, по информации УНИАН, Насалик отметил: «...Такие подарки на Рождество, как остановка второго энергоблока Хмельницкой АЭС, несовместимы с организованной работой. Поручаю Ольге Анатольевне (директор Департамента электроэнергетического комплекса Минэнергоугля Ольга Буславец - УНИАН) провести проверку».

В «Энергоатоме» отметили, что министру энергетики прекрасно известно количество блоков тепловых электростанций, которые выведены в аварийные ремонты, количество блоков, которые невозможно подключить к энергосистеме из-за нехватки угля на складах.

«Но вынужденный простой более половины энергоблоков ТЭС подарком на Рождество министр почему-то не считает. Согласно информации «Укрэнерго», 8 января 2018 года со 106 энергоблоков ТЭС в базовом режиме работали лишь 19, в маневровом – 8, еще 11 – исключительно на экспорт. 5-й блок Ладыжинской ТЭС находится в аварийном ремонте, третий – сразу с планового текущего ремонта подал заявку на аварийный ремонт. Еще 17 энергоблоков ТЭС суммарной мощностью 4030 МВт (4 атомных энергоблока-миллионника - УНИАН), по официальной информации «Укрэнерго», не работали из-за отсутствия топлива. Все это не то что, не смущает министра – наоборот, накануне нового года он отчитался СМИ, что запасы угля на складах энергогенерирующих компаний постоянно растут, и нет причин для беспокойства», - сообщила специалист пресс-службы «Энергоатома» Наталья Дегтяренко.

Она подчеркнула, что отключение второго энергоблока не привело к возникновению дефицита электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины. Следовательно, по словам Дегтяренко, позицию министра «можно считать искажением реальной ситуации», поскольку последние три отопительных сезона из-за дефицита угля и постоянного роста тарифа для тепловой генерации атомщики несут максимальную нагрузку для покрытия дефицита угля на складах ТЭС. При том, что с пониженным в 2017 году тарифом и систематическим недофинансированием ремонтов, модернизации и реконструкции оборудования, они выполняют программу продления ресурса «9 блоков за 6 лет», которая предусматривает остановки каждого из этих 9-ти энергоблоков на 230-280 суток.

«В постановлении НКРЭКУ относительно тарифа для «Энергоатома» на четвертый квартал по направлению «Повышение безопасности энергоблоков АЭС» финансирование было уменьшено на 36%, по направлению «Продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС» - на 50%; «Техническое развитие, реконструкция, модернизация основного и вспомогательного оборудования» - минус 25%, - напомнила Дегтяренко. - Но проверку этих фактов министр почему-то не поручает профильным компетентным органам».

В компании напомнили, что до остановки второго энергоблока ХАЭС привела протечка воды через уплотнительную поверхность узла «чехол – блок перемещения» на приводе органов регулирования системы управления и защиты (ОР СУЗ) реактора. Нарушения в работе блока не было классифицировано как аварийное, а его своевременная остановка была согласована с диспетчерской службой НЭК «Укрэнерго». «Поэтому непонятно, что именно и каким образом должен проверять директор Департамента электроэнергетического комплекса министерства, которая не имеет соответствующего специального образования», - выразила недоумение специалист пресс-службы компании. Также Дегтяренко напомнила, что в министерстве существует департамент ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса, где есть специалисты соответствующей компетенции.

Справка.В конце 2016 года НКРЭКУ уменьшила тариф для АЭС на 8,6% - до 46,6 коп. за кВт-ч. С 1 апреля 2017 года тариф был повышен до 48 коп. за кВт-ч. А в ноябре 2017 г. НКРЭКУ вновь снизила тариф для АЭС на весь четвертый квартал до 46,61 коп. за кВт-ч.

Средний тариф для тепловой генерации, в 2017 году, по данным ГП «Энергорынок» составляет 1,6 грн за кВт*ч, что более чем втрое превышает тариф для АЭС.