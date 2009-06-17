Украина передала Еврокомиссии ТЭО проекта ЕАНТК

Украина передала экспертам Еврокомиссии для изучения технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК) на базе нефтепровода «Одесса-Броды».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО со ссылкой на уполномоченного Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО.

В сообщении отмечается, что 15 июня в Варшаве состоялись встречи Б.СОКОЛОВСКОГО с представителями канцелярии Президента Польши и руководством СП «Сарматия», во время которых был согласован общий план действий относительно последующих шагов по реализации проекта ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды».

По результатам этих встреч уполномоченный Президента и генеральный директор СП «Сарматия» прибыли в Брюссель, где официально передали на экспертное изучение Еврокомиссией ТЭО проекта ЕАНТК.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, европейцы положительно отреагировали на инициативу Президента Украины относительно предоставления Европейской комиссии возможности системного изучения ТЭО, как это и было предварительно договорено.

Уполномоченный Президента добавил, что после завершения общего изучения ТЭО состоится презентация проекта ЕАНТК при участии глав пяти стран-участниц проекта и председателя Еврокомиссии с целью принятия окончательного решения о формах общего участия в реализации проекта ЕАНТК со стороны ЕС.

Б.СОКОЛОВСКИЙ также сообщил, что отдельно с должностными лицами Еврокомиссии обсуждался вопрос о роли российской стороны в реализации ЕАНТК. По его словам, украинская сторона предоставила исчерпывающую информацию и объяснения по поводу того, что проект полезен для всех сторон, включая и российскую.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса – Броды – Плоцк – Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового транспортного коридора нефти, который позволил бы поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе была подписана Совместная декларация Совета министров Республики Польша, Кабинета Министров Украины и Европейской комиссии по вопросу оказания поддержки проекту ЕАНТК.

12 июля 2004 года в Варшаве было создано международное трубопроводное предприятие ООО МТП «Сарматия». Его участниками стали PERN Przyjazn S.A. и ОАО «Укртранснафта».

24 апреля 2009 года на общем собрании акционеров СП «Сарматия» было утверждено ТЭО проекта ЕАНТК, подготовленное по заказу Международного нефтетранспортного предприятия «Сарматия» компанией Granherne Limited вместе с партнерами – компаниями Purvin&Gertz и Greengate LLC.

Стоимость реализации ЕАНТК на базе нефтепровода «Одесса-Броды», согласно утвержденному ТЭО, составляет 2-8 млрд. долл. в зависимости от объемов транспортировки нефти.