Минтопэнерго предлагает снизить цену энергетического угля

Министерство топлива и энергетики Украины предложило Министерству угольной промышленности снизить базовую закупочную цену энергетического угля на 15% – до 450 грн. за тонну без НДС.

Об этом сказано в информационно-аналитических материалах, подготовленных Министерством угольной промышленности Украины для заседания парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), текстом которых располагает УНИАН.

Согласно документу, соответствующее предложение Минтопэнерго мотивировано сложным финансовым положением ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины».

В то же время Минуглепром отмечает, что зафиксированная совместным приказом двух министерств действующая базовая договорная цена в размере 527,76 грн. за тонну (без НДС) на 44,2% меньше экономически обоснованной, которая, по мнению Минуглепрома, должна составлять сегодня 761 грн. за тонну (без НДС). При этом рекомендуемая министерством цена рассчитана без учета средств государственной поддержки на себестоимость.

По оценкам Минуглепрома, снижение базовой цены угля до 450 грн. за тонну приведет к утрате выручки государственного угледобывающего сектора в размере около 1 млрд. грн по итогам второго квартала.

«Минуглепром категорически против предлагаемого Минтопэнерго снижения уровня цены до 450 грн., поскольку это приведет к утрате дохода государственных угледобывающий предприятия только во втором полугодии на общую сумму 1 млрд. грн. Такая ситуация поставит под угрозу проведение горных работ, выплату зарплаты и приведет к росту социального напряжения в шахтерских коллективах и угольных регионах Украины», – отмечает министерство.

По данным Минтопэнерго, по состоянию на 10 июня т.г. задолженность за уголь, отгруженный государственными шахтами генкомпаниям НАК «Энергетическая компания Украины», достигла 639,9 млн. грн. В июне при готовности ГП «Уголь Украины» отгрузить 1,783 млн. тонн энергетического угля с государственных шахт ТЭС НАК «ЭКУ» подтвердили закупку всего 990 тыс. тонн угольной продукции.

Напомним, базовая закупочная цена энергетического угля для НАК «ЭКУ» не пересматривалась с сентября 2008 года.