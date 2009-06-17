На складах госшахт скопилось продукции на 1,2 млрд. грн.

На складах государственных угледобывающих предприятий и обогатительных фабрик, по состоянию на 12 июня, скопилось нереализованной угольной продукции на сумму 1,2 млрд. грн.

Об этом сказано в информационно-аналитических материалах, подготовленных Министерством угольной промышленности Украины для заседания парламентского комитета по вопросам ТЭК, которыми располагает УНИАН.

В частности, в настоящее время на складах накоплено 2 млн. тонн энергетического угля и 302 тыс. тонн коксующегося угля.

По данным Министерства топлива и энергетики, на 1 июня на складах ТЭС Украины накоплено 4,1 млн. тонн угля, что на 0,95 млн. тонн, или на 30% превышает показатель запасов на аналогичную дату 2008 года. При этом на складах ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины» накоплено 3,4 млн. тонн, что на 0,9 млн. тонн (37,2%) больше прошлогоднего показателя.

По состоянию на 12 июня т.г., загруженность складов ТЭС НАК «Энергетическая компания Украины» достигла почти 80%. На сегодняшний день склады (общая емкость – 4,316 млн. тонн) готовы принять только 900 тыс. тонн угля.