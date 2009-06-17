Предложение коксующихся углей превышает спрос

Предложение коксующихся углей от государственных шахт в июне в 1,3 раза превышает подтвержденный спрос со стороны предприятий горно-металлургического комплекса.

Об этом сказано в информационно-аналитических материалах, подготовленных Министерством угольной промышленности Украины для заседания парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), текстом которых располагает УНИАН.

В частности, по данным министерства, на текущий месяц предприятия ГМК подтвердили закупку всего 85 тыс. тонн коксующегося угля, тогда как июньский ресурс Минуглепрома по коксующейся угольной продукции составляет 106,6 тыс. тонн. В целом с начала года объем отгрузок коксующихся углей через госоператора ГП «Уголь Украины» снизился на 67%, или 890 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 438,1 тыс. тонн.

Минуглепром отмечает, что при рассчитанном на конец мая Минэкономики ценовом коридоре закупки концентрата марки К в 850-940 грн. за тонну предприятия ГМК закупают продукцию госшахт исключительно при условии, что ее стоимость не превышает 600 грн. за тонну, и требуют снижения цены в дальнейшем.

«Уголь Украины» неоднократно направлял потребителям предложения по установлению договорных цен на коксующийся уголь на уровне, рекомендованном Минэкономики, однако каждый раз получал отрицательный ответ», – отмечает министерство.

В этой связи министерство указывает на существование значительного диспаритета в динамике цен на продукцию отечественной металлургической и угольной промышленности. Так, по данным Минуглепрома, если в мае т.г. цена поставки квадратной заготовки по сравнению с августом 2008 года снизилась в 2,4 раза (с 790 до 330 долл. FOB), то цена угольного концентрата марки К за этот период упала в 5,2 раза (с 409 до 79 долл).

Минуглепром также отмечает дискриминацию отечественных угледобывающих предприятий на рынке коксующихся углей в связи с чрезмерными импортными поставками. По данным министерства, за 5 месяцев т.г. в Украину импортировано 2,6 млн. тонн коксующихся углей, что, по расчетам ассоциации «Укркокс», равно 100% балансовой потребности отечественного ГМК на этот период.

«Фактически это вытеснение украинских производителей коксующейся продукции и возложение их убытков на бюджет государства», – отмечает Минуглепром.

Справка УНИАН. Добыча коксующегося угля в Украине за пять месяцев т.г. сократилась на 14,5%, или 1,751 млн. тонн, – до 10,321 млн. тонн.

Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-мае 2009 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче коксующегося угля на 6,4%, или 242,2 тыс. тонн, – до 4,006 млн. тонн.