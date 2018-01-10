Польша за год вдвое увеличила поставки газа в Украину

Крупнейшая государственная газовая компания Польши - PGNiG в 2017 году поставила в Украину 700 млн куб. м газа, что вдвое больше, чем в 2016 году, сообщила пресс-служба PGNiG.

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«Всего за семнадцать месяцев - с августа 2016 года по декабрь 2017 года - польская нефтегазовая компания поставила на украинский рынок более 1 млрд куб. м природного газа. В 2017 году поставки газа в Украину увеличились вдвое, достигнув более 700 млн куб. м газа», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году PGNiG поставила на украинский рынок 370 млн куб. м газа.

В середине октября 2017 года компания также подписала соглашение с «Укртрансгазом» о транспортировке газа по украинской ГТС.

Справка УНИАН. в конце ноября 2015 года Украина отказалась от закупки природного газа у «Газпрома». В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м и Польши – 1 млрд куб. м. В 2017 году увеличила импорт газа на 26,8% - до 14,1 млрд куб. м.