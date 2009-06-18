Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 17 июня, повысились на фоне данных правительства США о снижении объемов запасов сырья, росте котировок на биржевых площадках и падении курса американской валюты, сообщает РИА Новости cо ссылкой на агентство Рейтер.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость июльских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,56 доллара - до 71,03 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов увеличилась на 0,61 доллара - до 70,85 доллара за баррель.