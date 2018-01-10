Российский суд отклонил иск Siemens о возврате "крымских турбин"

Арбитражный суд Москвы отклонил иск российской "дочки" немецкого концерна Siemens к структурам "Ростеха" - ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ) - об истребовании у ответчиков турбин, поставленных для строящихся в оккупированном Крыму электростанций, сообщает Прайм.

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Истец, производитель спорных турбин ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% - "Силовым машинам"), просил признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ.

"В удовлетворении исковых требований отказать", - сказала судья Аюна Цыдыпова.

По окончании заседания представитель СТГТ не смог сообщить, будет ли компания обжаловать решение суда первой инстанции.

Арбитраж Москвы 14 декабря отклонил встречные иски самого концерна Siemens и структур госкорпорации "Ростех" по поставкам тех же турбин. Siemens в иске к ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ требовал признать незаконной сделку по поставке турбин в оккупированный Крым.

Сама сделка состояла из двух частей: договора между СТГТ и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договора между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Истец также требовал обязать ООО ТПЭ вернуть четыре турбины производителю в качестве применения последствий недействительности сделки.