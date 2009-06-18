СМИ: за газ для украинских ПХГ могут заплатить европейские компании

За российский газ, который нужно закачать в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) для обеспечения нормальных поставок газа в ЕС зимой, могут заплатить европейские компании.

Об этом сообщает Интерент-издание “EUobserver” со ссылкой на чиновника ЕС, осведомленного с ходом переговоров экспертов ЕС с “Нафтогазом” и “Газпромом” на прошлой неделе.

При этом европейские компании, которые согласятся закупить газ в России и оплатить его хранение в украинских ПХГ, получат возможность продавать его зимой на спотовом рынке для покрытия расходов на приобретение и хранение.

“Факт в том, что Россия имеет большую проблему, чем Украина”, - цитирует издание своего собеседника. “Уже был один технический взрыв”, - добавил чиновник.

По данным издания, Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС в понедельник, 15 июня, встретились с представителями энергетических компаний ЕС, включая Eni, E.ON, OMV, Centrica, MOL, Gasunie и Gaz de France. При этом часть встречи была посвящена сравнению оценок того, сколько накопила газа Украина в своих ПХГ.

Предусматривается, что Ж.БАРРОЗУ выдвинет предложение об участии европейских компаний в закупке российского газа во время заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН) 18 июня.

Как сообщал УНИАН, 16 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина планирует взять в европейских банках свыше 4 млрд. долл. кредита для накопления запасов газа в ПХГ.