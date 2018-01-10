Посол ЕС подчеркнул важность реформирования и модернизации украинской ГТС

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли отметил важность реформирования и модернизации украинской газотранспортной системы в плане сохранения Украиной статуса страны-транзитера газа в страны Евросоюза.

Об этом дипломат сказал в эфире "Украинского радио".

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Посол отметил, что не может комментировать решение Стокгольмского арбитража. "Но Украина была и остается важной транзитной страной, страной-транзитером газа для Европы. И в этом очень важно реформировать и модернизировать газовую систему Украины, "Нафтогаз", и ЕС будет Украину в этом поддерживать", - заявил Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2017 года стало известно, что один из крупнейших кредиторов Украины - Европейский банк реконструкции и развития - заинтересован продолжить кредитование проектов по модернизации украинской газотранспортной системы после того, как в ее управление будет привлечен европейский партнер.

Справка УНИАН. Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: о транзите российского газа в ЕС и о покупке Украиной российского газа. По данным «Нафтогаза», на 29 мая 2017 г. сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляла 30,3 млрд долл., а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл.

22 декабря «Нафтогаз» получил окончательное решение Стокгольмского арбитража в споре с «Газпромом» по контракту на закупку газа, в котором арбитраж снизил цену закупки газа во втором квартале 2014 года до 352 долл. за 1 тыс. кубометров, отклонил требования российской стороны о покупке газа по принципу «бери или плати» на 56 млрд долл., снизил обязательный ежегодный объем закупок газа в 2018-2019 годах с 52 до 5 млрд кубометров и определил, что «Нафтогаз» не должен платить за газ, поставленный РФ на оккупированный Донбасс.