ЕС рассмотрит сегодня вопрос предоставления Украине кредита

Участники встречи глав государств и правительств стран ЕС рассмотрят сегодня российскую инициативу об участии ЕС в кредитовании Украины для обеспечения своевременной оплаты за газ, чтобы избежать рецидивов газовых кризисов, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Перед открытием саммита в Брюсселе соберется экспертная координационная группа ЕС по газу, которая должна дать развернутую оценку ситуации с поставками российского энергоносителя в Украину и его транзитом в Европу. Как сообщил официальный представитель еврокомиссара по энергетике Ферран Таррадельяс Эспуни, на эту встречу "приглашены технические эксперты "Газпрома" (GAZP) и "Нафтогаза", однако они будут участвовать "лишь в первом из двух заседаний координационной группы".

"Российская и украинская стороны изложат свое видение ситуации на утреннем заседании, а после обеда на втором заседании соберутся только европейские эксперты, представители европейской энергопромышленности, которые обсудят, какие меры энергобезопасности должны быть приняты", - заявил представитель еврокомиссара по энергетике.

На заседании координационной группы будут также представлены выводы делегации европейских экспертов, которые в течение последней недели собирали информацию в Москве и Киеве о ситуации в газовой сфере.

Выводы европейских экспертов будут переданы председателю Еврокомиссии Жозе Мануэлу Баррозу, который представит их европейским лидерам на второй день работы саммита, в пятницу. Вопрос о кредитовании Украины будет решаться только на высшем уровне - на саммите Евросоюза.

"Это вопрос к Совету (саммиту ЕС), поскольку это больше политический вопрос. Эксперты координационной группы по газу сосредоточатся лишь на технической стороне проблемы: будут ли перебои в снабжении газом, какова ситуация с газопроводами, каков уровень запасов и так далее", - подчеркнул Эспуни.

Сразу после получения предложения РФ о совместном кредитовании Украины глава Еврокомиссии пообещал поднять этот вопрос на саммите. Он, однако, сразу же оговорился, что, учитывая состояние истощенных кризисом европейских фондов, возможности предоставления Украине европейского кредита невелики.

Выступая 16 июня в Люксембурге на заседании Совета сотрудничества ЕС-Украина, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко выразила уверенность, что нового газового кризиса удастся избежать. Она, в частности, отметила, что Украина "готова использовать цивилизованную процедуру заимствования средств для оплаты российского газа у европейских банков под коммерческие проценты", поскольку "пострадавшая в результате кризиса банковская система Украины не способна оперативно отреагировать на ситуацию".