НКРЭ повысила прогнозную оптовую цену электроэнергии на июль

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) решила увеличить прогнозную оптовую цену электроэнергии на июль, установив ее на уровне 408,8 грн. за МВт/ч. Таким образом, прогнозная оптовая цена вырастет по сравнению с установленной для июня на 0,7%.

Об этом сказано в постановлении НКРЭ от 16 июня т.г. №695, текстом которого располагает УНИАН. Корректировка цены произошла в связи с пересмотром структуры тарифов энергоснабжающих компаний.

Как сообщал УНИАН, 27 мая НКРЭ утвердила показатель прогнозной оптовой цены для июня на уровне 406,1 грн. за МВт/ч.

Начиная с марта т.г., НКРЭ ежемесячно незначительно поднимает уровень прогнозной оптовой цены.

До этого, в течение ноября 2008 года – февраля 2009 года, прогнозная оптовая цена электроэнергии оставалась неизменной – 395,17 грн. за МВт/ч.

Справка УНИАН. Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн., установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).