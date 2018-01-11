На Житомирщине в Высоковской общине установили светодиодное освещение.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в Высоковской объединенной территориальной общине Черняховского района преимущественно за средства Государственного фонда регионального развития установили светодиодное уличное освещение во всех населенных пунктах общины – в селах Высокое, Забродье, Осники, Городище и Щениев.

«Во всех 5-х населенных пунктах общины мы установили LED светильники. Проект полностью реализовали. Мы установили 485 светильников мощностью 21 Вт. Благодаря такому освещению наша община будет экономить на электроэнергии в 2-3 раза. Также мы планируем в двух селах дополнительно установить несколько столбов и протянуть освещение дальше, там где его никогда не было», – рассказал председатель Высоковской общины Николай Бардук.

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Общая стоимость проекта – 1 млн 492 тыс. 931 грн . Финансирование проекта – 70% из Государственного фонда регионального развития и 30% из местного бюджета.

Кроме этого, в прошлом году за средства ДФРР и местных бюджетов были заменены уличные фонари на светодиодное освещение в некоторых селах Емильчинского, Брусиловского, Бердичевского, Житомирского, Новоград-Волынского, Коростенского, Хорошевського, Радомышльского районов, а также по улицам Народич и Малина.