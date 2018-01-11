Стоимость WTI впервые с декабря 2014 года превысила $64

Цена на нефть марки WTI впервые с 9 декабря 2014 года превысила 64 доллара за баррель после публикации днем ранее данных Минэнерго США о снижении запасов "черного золота" в стране за прошлую неделю, сообщает Прайм.

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По состоянию на 12:47 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46% - до 69,52 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,71%, до 64,03 доллара за баррель.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть обновили максимумы с 2014 года на утренних торгах в среду за счёт действующего ограничения добычи сырья ОПЕК+ и устойчивого спроса.

Как показали данные Американского института нефти (API), запасы нефти в США уменьшились на 11,2 миллиона баррелей до 416,6 миллиона за неделю к 5 января, тогда как аналитики предсказывали снижение на 3,9 миллиона баррелей.

Но несмотря на текущее преобладание “бычьих” настроений на рынке, некоторые отраслевые эксперты указывают на признаки перегрева рынка.