Siemens договорился о новом проекте с компанией, поставившей "крымские турбины"

Госкорпорация "Ростех" и германский концерн Siemens реализуют в регионах России проект по созданию сети централизованных клинико-диагностических лабораторий, инвестиции на первом этапе составят порядка 4 миллиарда рублей (70,3 миллиона долларов). Соответствующее соглашение подписано между предприятиями "Ростеха" и компанией "Сименс здравоохранение", сообщает Цензор.нет со ссылкой на источник в системе здравоохранения РФ.

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"Лаборатории создаются в административных центрах субъектов РФ и будут предоставлять услуги по централизованной обработке биоматериалов пациентов на основе диагностического оборудования Siemens", – сказал собеседник агентства, добавив, что на первом этапе проект планируется запустить в трех пилотных регионах, в перспективе возможно расширение до 10.

В "Ростехе" подтвердили эти планы, отметив, что в перспективе рассматривается возможность локализации производства лабораторного оборудования Siemens и расходных материалов на территории России.

В компании Siemens в России пока не прокомментировали соглашение.

Как сообщал УНИАН, "Ростех" и Siemens с лета 2017 года ведут ряд судебных споров вокруг поставок в оккупированный Крым турбин германского производства в обход санкций Евросоюза. Siemens в процессе указывала, что дочерние компании "Ростеха" нарушили договор на поставку турбин, в котором был прописан запрет на поставку турбин в Крым. Формально, купившая турбины у Siemens "дочка" "Ростеха" перепродала их другой дочерней компании, которая и поставила их на полуостров.

В частности, Арбитражный суд Москвы 10 января отказал концерну Siemens и его "дочке" - "Сименс технологии газовых турбин" - впризнании договоров поставок оборудования недействительными и в возврате турбин.