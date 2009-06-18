Нигерийские боевики подорвали нефтепровод Royal Dutch Shell

Повстанцы из Движения за освобождение дельты реки Нигер (ДОДН) совершили нападение на нефтепровод англо-голландской нефтяной компании Royal Dutch Shell на юге Нигерии и повредили его. Как говорится в сообщениях мировых информагентств, боевики движения совершили диверсионный акт в среду.

Согласно заявлению ДОДН, нефтепровод компании был подорван в штате Байелса, сообщает k2kapital..

Нападение на принадлежащий Royal Dutch Shell нефтепровод совершено ДОДН в рамках объявленной ими войны против иностранных нефтяных компаний и нигерийских военных, развернувших крупнейшую за последние годы операцию по ликвидации повстанцев, действия которых подрывают нефтяную индустрию страны.

Лидеры ДОДН утверждают, что ведут борьбу за справедливое распределение богатств региона и не прекратят ее, пока не добьются своей цели.