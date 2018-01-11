Американский трейдер решил получить лицензию на поставки газа в Украине

Дочерняя компания одного из крупных мировых трейдеров энергоресурсов - американской компании TrailStone, "Треилстоун Энерджи", намерена получить лицензию на право осуществлять хозяйственную деятельность по поставкам природного газа в Украине.

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Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Планируется, что вопрос выдачи лицензии будет рассмотрен на очередном заседании комиссии 16 января.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ уже выдала более 300 лицензий на поставки газа в Украине, в том числе дочерним компаниям крупных международных трейдеров - MET Holding AG, Engie, Trafigura, DufEnergy.

Справка УНИАН. Американская компания TrailStone создана в апреле 2013 года. Офисы расположены в Лондоне, Берлине, Остине и Нью-Йорке. Специализируется на энергетической логистике и торговле, инвестициях в добычу нефти и газа, а также управлении активами в энергетическом секторе.