Эксперт: «Нафтогазу» и «Газпрому» предстоят еще одни переговоры

Сейчас переговорные силы НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» более-менее равнозначны, так что Украине и России придется провести в этом году еще одни сложные газовые переговоры и снова искать компромисс.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

При этом, считает он, «Газпром» вряд ли в полной мере согласится с предложениями Украины.

Как отметил экономист, текущие соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом» предполагают, что украинская сторона импортирует 40 млрд. куб. м газа в 2009 г. и 52 млрд. в 2010 г. Тем не менее, новый объем импорта газа в 33 млрд. куб. м уже был зафиксирован в балансе газа на 2009 г., утвержденном Кабинетом министров Украины в июне, подчеркнул А.БЛИНОВ. По его мнению, в 2010 г. экономика будет восстанавливаться очень медленными темпами, так что потребление газа в 2010 г. должно быть практически таким же, как в 2009 г.

Как считает экономист, «в условиях отказа от роста цен для физлиц-потребителей, а также необходимости погашения задолженности объем импортируемого газа является ключевым вопросом для "Нафтогаза». В настоящее время Украина уже подлежит штрафным санкциям за недобор законтрактованного газа, напомнил он.

А.БЛИНОВ не ожидает существенного пересмотра газовых договоренностей на этот год. «В то же время, цены на газ и объемы поставок на 2010 г. могут быть изменены, возможно, вплоть до пересмотра всех договоренностей между Украиной и Россией», - прогнозирует экономист.

Напомним, издание «Коммерсант» (Украина) 17 июня в материале «Нафтогаз просит войти в положение» пишет, что во вторник в Москве прошел первый раунд переговоров между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом" о снижении потребления природного газа. Украинская сторона настаивает на 33 млрд. кубометров в этом и следующем году, "Газпром" – на 41 млрд. кубометров.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8. Таким образом, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляет 360 долл. за 1000 куб. м. Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа на Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м. С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Контрактом на поставку газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.