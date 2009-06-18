Минск не получал уведомлений «Газпрома» о долгах за газ

Первый заместитель министра энергетики Беларуси Эдуард ТОВПЕНЕЦ заявляет, что белорусская сторона в полном объеме выполняет свои обязательства перед российским ОАО «Газпром» по оплате за поставленный природный газ.

Как сообщает белорусская служба радио «Свобода», таким образом Э.ТОВПЕНЕЦ прокомментировал претензии «Газпрома» к Беларуси о необходимости погашения задолженности за январь-апрель 2009 года в объеме 230 млн. долл.

По словам Э.ТОВПЕНЦА, Беларусь производит расчеты, исходя из среднегодовой цены на уровне 150 долл. за тысячу кубических метров газа, как это и предусматривают договоренности, достигнутые на высшем уровне.

В свою очередь, генеральный директор газотранспортного предприятия «Белтрансгаз» Владимир МАЙОРОВ воздержался от комментариев, отметив, что в ближайшее время будет подготовлено специальное сообщение для прессы.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» потребовал от государственной компании «Белтрансгаз» погасить образовавшуюся задолженность за поставленный в Беларусь российский газ в сумме 231 млн. долларов.

Согласно контрактной цене, стоимость газа для Беларуси в первые месяцы текущего года составляла 250 долларов за тысячу кубометров. К концу года, в соответствии с формулой цены на газ, стоимость российского газа не превышала бы 100 долларов. Минск обратился к «Газпрому» с просьбой рассчитывать газ по среднегодовой цене.