Стоимость Brent впервые за 3 года превысила $70 за баррель
23:34, 11 января 2018
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Стоимость Brent сегодня впервые с декабря 2014 года превысила $70, а WTI - $64.
Иллюстрация / REUTERS
Стоимость барреля нефти марки Brent впервые с декабря 2014 года превысила $70. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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К 18:26 по киевскому времени цена мартовских фьючерсов на Лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,2%, до $70,03 за баррель.
Напомним, ранее 11 января по состоянию на 12:47 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,46% - до 69,52 доллара за баррель.
А цена на нефть марки WTI впервые с 9 декабря 2014 года превысила 64 доллара за баррель.
Так, нефть поставкой в феврале на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к вечеру 11 января подорожала на 1,6%, до $64,59 за баррель.
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