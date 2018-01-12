WWF призвал Меркель остановить строительство российского "Северного потока-2"

Всемирный фонд дикой природы (WWF) вместе с Союзом охраны природы Германии (NABU) направили на имя канцлера ФРГ Ангелы Меркель, председателя ХСС Хорста Зеехофера и лидера СДПГ Мартина Шульца письмо, которое содержит требование запретить строительство российского газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Прайм со ссылкой на немецкое издание Der Tagesspiegel.

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"Специалисты NABU и WWF считают, что Nord Stream 2 является тупиком для борьбы с изменениями климата, угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и разрушает солидарность и доверие в рамках Европейского Союза", - отмечают экологические активисты в своем документе.

Защитники природы считают, что процедурные ошибки, а также отсутствие прозрачности при строительстве трубопровода "идут вразрез с доверием к политике Германии и способствуют разочарованию населения страны".

Авторы обращения призывают политиков не только дистанцироваться от строительство российского газопровода Nord Stream 2, но и назначить и провести независимую экологическую экспертизу этого проекта.

Помимо этого экологи сообщили, что готовы добиваться закрытия газопровода "Северный поток-2" через суд.

Как сообщал УНИАН, на сегодня Россия активно стремится снизить объем транзита газа через территорию Украины. Для этого российский газовый монополист «Газпром» и его партнеры ведут строительство «Турецкого потока», который проходит по дну Черного моря, а также они намерены построить «Северный поток-2».

Справка УНИАН. Проект «Северный поток» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Согласно ранее озвученным оценкам председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, «Северный поток-2» никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз и не обеспечивает ему доступ к новым источникам газа. Также Коболев отмечал, что этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 составят около 3 млрд долл.