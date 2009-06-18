Долг «Киевэнерго» за газ превысил 600 млн. грн.
Сообщает «Нафтогаз»
Акционерная энергетическая компания (АЭК) «Киевэнерго» продолжает наращивать задолженность за потребленный газ перед НАК «Нафтогаз Украины». По состоянию на 17 июня 2009 года задолженность компании за природный газ, потребленный в 2008-2009 гг. для производства тепловой и электрической энергии, составляет почти 610 млн. грн. (уровень оплаты – 54%).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».
В сообщении отмечается, что в настоящее время «Киевэнерго» является наибольшим должником компании за потребленный природный газ. В «Нафтогазе Украины» обеспокоены тем фактом, что «Киевэнерго» постоянно медлит с проведением расчетов за потребленный газ.
В частности, «Киевэнерго» потребляла природный газ без расчетов фактически с ноября 2008 года по март 2009 года, а также после марта 2009 года (после оплаты кредитными ресурсами 900 млн. грн.). Таким образом, АЭК «Киевэнерго» третий месяц подряд наращивает задолженность. В то же время, по данным мониторинга компании, киевляне в целом добросовестно оплачивают стоимость потребленных коммунальных услуг.
В «Нафтогазе» отмечают, что, продолжая бездоговорно и безлимитно потреблять природный газ, «Киевэнерго» нарушает действующий порядок газоснабжения и расчетов за природный газ, в т.ч. и собственные обязательства относительно проведения стопроцентных расчетов за потребленный газ.
Исходя из вышеизложенного, Государственная инспекция по энергосбережению и газоснабжающая организация были вынуждены ограничить снабжение газа на ТЭЦ-6 АЭК «Киевэнерго», которой ввиду значительной задолженности не выделены плановые ресурсы природного газа.
НАК «Нафтогаз Украины» в который раз обращает внимание руководства «Киевэнерго» и Киевской городской государственной администрации на то, что увеличение задолженности за природный газ значительно осложняет проведение расчетов с поставщиком импортированного природного газа, а также подготовку к новому отопительному сезону 2009-2010 гг.
Справка УНИАН. По состоянию на 17 июня 2009 года, по данным оперативного мониторинга, задолженность предприятий ТКЭ за природный газ, потребленный с 1 октября 2008 года, составляет 3,465 млрд. грн. (уровень оплаты – 60%).