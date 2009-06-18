«Нафтогаз» и ЕС обсудили вопросы заполнения ПХГ

Сегодня делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с первым заместителем председателя правления компании Игорем ДИДЕНКО приняла участие в заседании Координационной группы Евросоюза по вопросам газа в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины», в ходе заседания стороны рассмотрели текущую ситуацию с заполнением подземных хранилищ газа (ПХГ) Украины природным газом и роль ПХГ в обеспечении надежного транзита российского газа в страны Европы в осенне-зимний период.

В ходе переговоров участники достигли согласия в том, что вопрос заполнения ПХГ является общей проблемой поставщика ресурса и потребителей Украины и Европы.

Стороны рассмотрели два варианта решения вопроса закачки природного газа в ПХГ Украины, в частности, предоставление Украине кредита со стороны консорциума международных финансовых учреждений в размере около 4,2 млрд. долл. и закупка европейскими компаниями необходимых объемов природного газа для последующего хранения в украинских ПХГ. Стороны также не исключили возможности комплексного подхода к решению данного вопроса путем объединения вышеприведенных вариантов.

В то же время в компании отмечают, что в случае закачки и хранения европейскими компаниями определенных объемов газа в ПХГ Украины (если будет внедрен данный вариант) в детальном согласовании нуждаются вопросы технологических и финансовых параметров режимов отбора этого газа и газа, предназначенного для потребителей Украины.

В заседании Координационной группы Евросоюза по вопросам газа также приняли участие представители ОАО «Газпром». Все стороны во время обсуждения вопросов занимали конструктивную позицию.

Справка УНИАН. Координационная группа ЕС по вопросам газа была создана в 2006 году в соответствии с положениями Директивы 2004/67 для гарантирования безопасности поставок природного газа. Группу возглавляет Еврокомиссия, а в ее состав входят представители соответствующих учреждений стран ЕС, европейские организации газового сектора и потребители. Заседания группы проводятся регулярно (по меньшей мере 4 раза в год) с целью обмена информацией относительно ситуации на газовом рынке каждой страны и разработки как кратко-, так и долгосрочных мероприятий по обеспечению безопасности поставок газа в страны Европейского Союза.