Тимошенко проведет совещание по погашению долгов ТКЭ

Киев. 18 июня. УНИАН. Завтра, 19 июня, в 11.00 под председательством премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО начнется совещание с председателями облгосадминистраций, мэрами городов и руководителями предприятий теплокоммунэнерго по вопросам погашения задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров.

Аккредитация СМИ проводится до 18.00 18 июня по телефонам: 256-75-81, 256-75-82, 256-66-32, 256-74-94.