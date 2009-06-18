Украина отстаивает кредитование закачки газа в ПХГ

Украинская сторона отстаивает кредитование закачивания газа в подземные хранилища газа (ПХГ).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил советник Президента Украины Богдан СОКОЛОВСКИЙ, который принимал участие в заседании Координационной группы Евросоюза по вопросам газа.

“Украинская сторона отстаивает кредитование, чтобы сейчас закачать столько газа, чтобы это был достаточный оборотный ресурс на ближайшие несколько лет”, - сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос, что лучше для Украины: получить кредит или хранить газ, который могут закупить европейские компании, как это предлагает Еврокомиссия, Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что этот вопрос еще должны рассмотреть специалисты.

“Для Украины важно, чтобы это было наиболее выгодно для Украины и прозрачно - что очень важно - для всех других сторон”, - сказал советник Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, в Брюсселе проходит заседание Координационной группы Евросоюза по вопросам газа, для участия в котором были приглашены представители Украины и России, чтобы обсудить ситуацию с поставками российского газа в ЕС через территорию Украины.

16 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в Люксембурге заявила о том, что Украина хочет получить коммерческий кредит в европейских банках на сумму более 4 млрд. дол. для обеспечения закачивания газа в ПХГ.

В то же время, Еврокомиссия предлагает европейским компаниям купить российский газ и заплатить за его хранение в украинских ПХГ, обещая в ответ предоставить им разрешение продавать этот газ на спотовом рынке для покрытия расходов на хранение.

Вопрос безопасности энергопоставок будет рассматриваться также сегодня на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН).