Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС автоматически разгружен до 590 МВт

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", 11 января в 22:45 автоматически разгружен до мощности 590 МВт в результате отключения главного циркуляционного насоса №1 действием защиты, сообщила пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

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"11 января 2018 года энергоблок № 3 "Южно-Украинская АЭС" работал на мощности 1000 МВт. В 22:45 действием защиты произошло отключение главного циркуляционного насоса № 1, в результате чего энергоблок был автоматически разгружен до мощности 590 МВт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно международной шкале INES, данное событие классифицируется уровнем "0" (ниже шкалы).

"Замечаний по работе технологической защиты не было. Создана комиссия по расследованию причин нарушения. Радиационная обстановка на площадке "Южно-Украинская АЭС" без изменений, физическая защита находится в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на р. Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).