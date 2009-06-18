Соколовский: РФ с пониманием относится к пересмотру контрактов

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ отмечает, что в последние дни российская сторона с пониманием относится к возможности пересмотра газовых контрактов.

Об этом он заявил сегодня в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

«Кажется, буквально в последние дни российская сторона с пониманием начинает относиться. Я очень осторожно говорю. И де-факто, и, очевидно, де-юре начат этот процесс на уровне компаний о пересмотре», - сказал он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что позиция Президента Украины по газовым контрактам не изменилась и заключается в том, что подписанные 19 января этого года контракты являются невыгодными для Украины. «Слишком высокая цена за газ и слишком низкая цена за транзит», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Кроме того, по его словам, контракты содержат и такие «непартнерские» положения как определение обязательного объема газа, который должен потреблять Украина.

Он также отметил, что вопрос контрактов поднимался польской делегацией на сегодняшнем заседании газовой координационной группы ЕС в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, в Брюсселе проходит заседание газовой координационной группы ЕС, для участия в котором были приглашены представители Украины и России для обсуждения ситуации с поставками российского газа в ЕС через территорию Украины.

Вопрос безопасности энергопоставок будет рассматриваться также сегодня на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС).

Контракты между “Нафтогазом” и “Газпромом” на поставки и транзит газа были подписаны 19 января этого года после двухнедельного газового кризиса, в результате которого ряд стран Европы претерпели значительное уменьшение объемов поставок российского газа.