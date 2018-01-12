Новым главой набсовета "Нафтогаза" стала британка
Члены наблюдательного совета компании выбрали главой совета британку Клэр Споттисвуд.
Члены наблюдательного совета национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» 22 декабря, во время первого заседания нынешнего состава, выбрали на должность главы совета британку Клэр Споттисвуд. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Согласно сообщению, заместителем главы с 18 апреля 2017 года продолжает оставаться Владимир Демчишин. Следующее заседание наблюдательного совета запланировано на конец января 2018 года.
«Во время следующего заседания будут рассмотрены вопросы назначения председателей и формирования четырех комитетов наблюдательного совета», - добавили в пресс-службе.
По информации «Нафтогаза», Споттисвуд имеет большой опыт работы в газовом секторе, работала председателем регуляторного органа Великобритании по вопросам газоснабжения (Ofgas) в течение 1993-1998 годов. В этот период происходило разделение компании British Gas и либерализация рынка газа в Великобритании.
Также отмечается, что она в течение последних 20 лет получила существенный опыт в должности независимого директора в публичных и других компаниях. Кроме того, Споттисвуд работала экономистом в Министерстве экономики и финансов Великобритании, которое отвечает за формирование и осуществление финансово-экономической политики правительства, преподавала в Лондонской школе бизнеса, а ранее получила степень магистра по экономике в Ельском университете и степень магистра по математике и экономике в Кембриджском университете.
Как сообщал УНИАН, 22 ноября, после сложения полномочия предыдущим набсоветом, Кабмин утвердил новый состав набсовета «Нафтогаза».
Новыми членами стали: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсен (Канада), а также три украинца - Александр Гриценко («Укрэксимбанк»), Сергей Попик (советник премьер-министра) и Владимир Демчишин.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, Споттисвуд создавала рынок газа в Великобритании, Бруно Лисква - работал на руководящих должностях крупнейшей энергокомпании Франции, Амос Хохштайн - дипломат США, который помогал Украине в вопросах реверса газа, Стив Хейсен - один из лучших экспертов по разведке и добыче газа, Александр Гриценко - председатель правления «Укрэксимбанка», Сергей Попик - советник главы правительства по международным вопросам и имеет большой опыт в международной работе.
В середине декабря правительство заменило банкира Гриценко на топ-менеджера компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого.