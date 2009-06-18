“Нафтогаз” надеется получить кредит на закачивание газа в ПХГ

НАК “Нафтогаз Украины” надеется получить кредит на закачивание газа в подземные хранилища газа через одну-две недели.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Игорь ДИДЕНКО.

“Мы ожидаем, что, возможно, сегодня вечером лидеры стран ЕС обсудят этот вопрос и в следующие одну-две недели вопрос будет решен положительно в принципе”, - сказал он.

По словам И.ДИДЕНКО, кредит может быть предоставлен крупнейшими европейскими коммерческими банками или европейскими финансовыми институтами.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, в Брюсселе проходит заседание газовой координационной группы ЕС, для участия в котором были приглашены представители Украины и России для обсуждения ситуации с поставками российского газа в ЕС через территорию Украины.

16 июня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в Люксембурге заявила о том, что Украина хочет получить коммерческий кредит в европейских банках на сумму более 4 млрд. дол. для обеспечения закачивания газа в ПХГ.

В то же время, Еврокомиссия предлагает европейским компаниям купить российский газ и заплатить за его хранение в украинских ПХГ, обещая в ответ предоставить им разрешение продавать этот газ на спотовом рынке для покрытия расходов на хранение.

Вопрос безопасности энергопоставок будет рассматриваться также сегодня на заседании Европейского Совета (саммит глав государств и правительств стран-членов ЕС).