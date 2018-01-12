Европейцы потеряют миллиарды при возобновлении закупок Украиной газа у РФ - Bloomberg

Выполнение Украиной решения Стокгольмского арбитража о возобновлении закупки природного газа на границе с Россией снизит доходы европейских поставщиков на 1,2 миллиарда долларов в 2018 году.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечает агентство, в 2017 году Украина импортировала из ЕС 14 млрд куб м газа, что сопоставимо с годовым потреблением Бельгии.

Энергокомпании ЕС стали поставлять в Украину газ с 2013 года, когда в Европе произошло падение внутреннего спроса.

Однако, с 2018 по 2019 год включительно госпредприятие НАК "Нафтогаз Украины", соответственно контрактам, будет покупать 5 млрд кубических метров газа с предоплатой 80% в год у российского "Газпрома" согласно контракту и, постановлению Стокгольмского суда.

При условии, что указанный газ будет поставляться по средней цене импорта по состоянию на октябрь прошлого года, сумма, на которую снизится прибыль европейских трейдеров, составит 1,2 млрд долларов.

Напомним, президент Порошенко заявил, что Украина готова возобновить закупки природного газа у России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров.

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" выиграл арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

Стокгольмский арбитраж полностью отклонил требования Газпрома по положению "Бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов в 2012-2017 годах.

Кроме того, Нафтогаз "Нафтогаз Украины" требует от российского "Газпрома" 16 миллиардов долларов в арбитраже по транзитному контракту. Решения суда ожидается 28 февраля 2018 года.

Как известно, в Стокгольмском арбитраже начались слушания по спору между украинской компанией "Нафтогаз Украины" и российским газовым монополистом "Газпромом" относительно условий контракта на поставку газа из России в Украину с 2009 года.

Эти слушания проходят, поскольку стороны не смогли прийти к согласию относительно имплементации промежуточного решения, принятого арбитражем в мае этого года.

31 мая Стокгольмский арбитраж отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Также арбитраж удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" о пересмотре цены на газ в контракте с компанией "Газпром" и отменил запрет на реэкспорт газа.

Всего "Нафтогаз" подал два иска: по транзитному контракту и по контракту на куплю-продажу.