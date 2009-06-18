«Нафтогаз» увеличил чистый убыток

НАК «Нафтогаз Украины» в январе-марте текущего года увеличила чистый убыток в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 2 млрд. 185,878 млн. грн.

Об этом говорится в квартальной отчетности компании, данными которой располагает УНИАН.

В сообщении отмечается, что в январе-марте т.г. НАК «Нафтогаз Украины» увеличила чистый доход в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 32 млрд. 077,477 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации в 2,7 раза – до 35 млрд. 886,836 млн. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.