Разведанных запасов газа в Украине хватит на 22 года добычи

Разведанных запасов газа в Украине при существующих темпах добычи (около 20,5 миллиарда кубометров газа в год) хватит на 22 года, написал глава правления "Надра Украины" Ярослав Климович в своей статье в "Урядовом курьере".

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"В Украине 402 месторождения углеводородов… в промышленной разработке - 269. Государственным балансом запасов полезных ископаемых Украины в 402 месторождениях учитываются добытые запасы природного газа в количестве 905,6 миллиарда кубометров (добыто 68,9% всех запасов)… Как показывает опыт добывающих работ в Украине, из этих запасов можно добыть только половину (452,8 миллиарда кубометров газа - УНИАН), а это на 22 года добычи", - написал Климович.

Исходя из этого, он подчеркнул необходимость проведения в Украине широкомасштабных геологоразведочных работ на территориях, где расположены ресурсы в 5,6 триллиона кубометров газа, а также за счет разведки нетрадиционных залежей газа.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличила добычу природного газа на 3,1% – до 20,8 миллиарда кубометров.

Государственная компания "Укргазвыдобування" по итогам 2017 года увеличила добычу природного газа на 4,8% - до 15,3 миллиарда кубометров.

В настоящее время компания реализует программу "20/20", которая предполагает наращивание объемов добычи до уровня 20 миллиардов кубометров газа в год к 2020 году. Общий уровень инвестиций для выполнения этой программы оценивается в 110 миллиардов гривень.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 миллионов тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.