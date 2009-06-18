Украина в январе-мае текущего года сократила экспорт электроэнергии на 61,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1,143 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, в мае т.г. экспорт электроэнергии сократился на 83,9% по сравнению с маем 2008 года – до 101,8 млн. кВт/ч.

В январе-мае т.г. экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился в 5,2 раза – до 252,7 млн. кВт/ч, в Румынию – в 2,7 раза, до 21,7 млн. кВт/ч. По перетокам в адрес Молдовы поступило 2,9 млн. кВт/ч.

В то же время в Словакию за 5 месяцев т.г. экспортировано 866,2 млн. кВт/ч, что в 3,2 раза больше, чем за аналогичный период 2008 года.

Напомним, с 1 января т.г. Украина прекратила экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову из-за отказа от этих операций контрагентов ГПВД «Укринтерэнерго» молдавской Energocom и польской Zomar.

Справка УНИАН. Украина экспортирует электроэнергию в Словакию, Венгрию и Румынию. Экспорт электроэнергии осуществляет ГПВД "Укринтерэнерго", которое закупает ее на оптовом рынке электроэнергии по установленному Национальной комиссией регулирования электроэнергетики (НКРЭ) тарифу.

В 2008 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 14,5% по сравнению с 2007 годом – до 7,868 млрд. кВт/ч. В стоимостном отношении объемы экспорта украинской электроэнергии в 2008 году выросли на 26,8%, или 101,6 млн. долл., – до 480,4 млн. долл.

В 2007 году Украина сократила экспорт электроэнергии на 11,8%, или 1 млрд. 236,6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом – до 9 млрд. 200,4 млн. кВт/ч.

В 2006 году Украина экспортировала 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 24,9%, или 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч, больше, чем в 2005 году.