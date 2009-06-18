Украина сократила добычу нефти

Украинские нефтегазодобывающие предприятия, по оперативным данным, в январе-мае сократили добычу нефти и газового конденсата на 7,1%, или на 127,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млн. 674,7 тыс тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

В т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” в январе-мае сокращен объем добычи нефти и газового конденсата на 5,3%, или на 87,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 1 млн. 556,5 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году украинские нефтегазодобывающие предприятия сократили добычу нефти и газового конденсата на 4,7%, или на 210,4 тыс. тонн, по сравнению с 2007 годм, до 4 млн. 245,1 тыс. тонн. В т.ч. предприятиями НАК “Нафтогаз Украины” в 2008 году сокращен объем добычи нефти и газового конденсата на 3,2%, или на 130,5 тыс. тонн – до 3 млн 896,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в состав НАК «Нафтогаз Украины».