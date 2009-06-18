Украина предоставила ЕС предложения о транзитном пространстве

Украина представила Европейскому Союзу предложения о создании Каспийско-Черноморско-Балтийского энерготранзитного пространства в рамках Энергетической хартии.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

“Позавчера (16 июня – УНИАН) было специальное заседание, где рассматривались, как они называют, глобальные российские предложения по формированию новой правовой базы. И в этом контексте мы представили предложения украинские”, - сказал он.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, в ближайшие месяцы состоится специальное заседание Энергетической хартии для рассмотрения украинских предложений, которые представляют собой систему конкретных инструментов и механизмов гарантирования транзита нефти и газа через территорию стран регионов Каспийского, Черного и Балтийского морей.